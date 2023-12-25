Во вторник будет облачно и мокро; воздух прогреется до +4 градусов

Ожидаются осадки - в основном в виде мокрого снега и дождя, на востоке страны пройдет и снег.

Дороги будут скользкими.

До середины дня, а на морском побережье и вечером, будет дуть слабый или умеренный западный, юго-западный ветер порывами до 14 метров в секунду, но во второй половине дня на большей части территории страны он стихнет и будет слабым. Максимальная температура воздуха составит 0...+4 градуса.

В Риге также ожидается облачный день, периодически будет идти мокрый снег и дождь.

Улицы и тротуары будут скользкими. Будет дуть слабый или умеренный западный, юго-западный ветер, после обеда он стихнет. Температура воздуха повысится до +1...+2 градусов.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!