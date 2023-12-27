Погода на среду - ожидается снег и температура выше нуля

В среду небо над Латвией местами прояснится, но над Балтийским морем и Рижским заливом образуются облака, которые принесут снег и мокрый снег в восточную, а местами и в западную часть страны, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.