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Погода на среду - ожидается снег и температура выше нуля

rus.tvnet.lv/LETA
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Снегопад в Риге.
Снегопад в Риге. Фото: Edijs Pālens/LETA

В среду небо над Латвией местами прояснится, но над Балтийским морем и Рижским заливом образуются облака, которые принесут снег и мокрый снег в восточную, а местами и в западную часть страны, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В Видземе ожидается сильный снегопад и ухудшение видимости. Дороги будут скользкими.

На побережье будет дуть умеренный или умеренно сильный северо-западный, западный ветер порывами до 15-17 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит -1..+4 градуса.

В Риге в течение дня временами ожидается снег и мокрый снег, улицы и тротуары будут скользкими. Ветер умеренный северо-западный порывами до 15-17 метров в секунду, температура воздуха составит +2..+3 градуса.

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