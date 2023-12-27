В четверг будет пасмурно

В четверг в Латвии будет пасмурно и с полудня на западе, а во второй половине дня также на востоке ожидаются осадки - снег, мокрый снег, на западе также дождь, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Местами на востоке толщина снежного покрова увеличится на 1 - 3 сантиметра.
Дороги останутся скользкими.
Будет дуть южный, юго-восточный ветер от слабого до умеренного, который вечером на морском побережье в порывах усилится до 15 метров в секунду. Максимальная температура воздуха на востоке составит от -1 до +2 градусов, на западе - от +2 до +5 градусов.
В Риге утром временами еще ожидаются прояснения, а днем будет пасмурно и с полудня пойдет снег и мокрый снег.
Будет дуть южный, юго-восточный ветер от слабого до умеренного, максимальная температура воздуха ожидается в пределах +1...+2 градусов.
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