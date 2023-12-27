В четверг будет пасмурно

Местами на востоке толщина снежного покрова увеличится на 1 - 3 сантиметра.

Дороги останутся скользкими.

Будет дуть южный, юго-восточный ветер от слабого до умеренного, который вечером на морском побережье в порывах усилится до 15 метров в секунду. Максимальная температура воздуха на востоке составит от -1 до +2 градусов, на западе - от +2 до +5 градусов.

В Риге утром временами еще ожидаются прояснения, а днем будет пасмурно и с полудня пойдет снег и мокрый снег.

Будет дуть южный, юго-восточный ветер от слабого до умеренного, максимальная температура воздуха ожидается в пределах +1...+2 градусов.

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