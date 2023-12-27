В Балтийском море начался масштабный природный процесс, которого не наблюдалось уже 10 лет

Приток соленой воды сопровождается богатой кислородом водой, которая может аэрировать бедные кислородом глубинные слои Балтийского моря, что, в свою очередь, предотвращает образование токсичного сероводорода.

Если приток соли продолжится и в последующие дни, это будет первый значительный приток соленой воды в Балтийское море с 2014 года.

По данным института, приток соли, вероятно, связан с ветреными погодными условиями последних недель. Юго-восточные ветры, которые продолжались в первой половине декабря, вызвали падение уровня воды в Балтийском море и массовый отток воды в Северное море. Теперь же, напротив, сильные западные ветры гонят большое количество соленой воды в Балтийское море в обратном направлении.

"Наши автономные измерительные станции, развернутые по заказу Федерального министерства морских дел и рыболовства, являются важными поставщиками данных в режиме реального времени, без которых такие краткосрочные события и долгосрочные изменения водных масс не могли бы быть задокументированы с таким временным разрешением", - отметил директор Института Лейбница Оливер Зелински.

Впрочем, долгосрочные измерения свидетельствуют, что такой эффект в Балтийском море обычно не наблюдается слишком долго.

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