Пятница будет дождливой; воздух прогреется до +6 градусов

Будет дуть умеренный или умеренно-сильный юго-западный, южный ветер, на морском побережье порывы усилятся до 25-18 метров в секунду.

Максимальная температура воздуха составит от +2 до +6 градусов.

В Риге ожидается пасмурный день, периодически будет идти дождь. При умеренном юго-западном, южном ветре воздух прогреется до +4...+5 градусов.

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