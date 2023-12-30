В субботу будет пасмурная и дождливая погода

Днем будет преимущественно облачно, временами ожидаются дожди. Будет дуть юго-западный, западный ветер от слабого до умеренного, температура воздуха сохранится в пределах +2…+5 градусов.

В Риге днем также будет преимущественно пасмурно, временами ожидается дождь. Будет дуть юго-западный, западный ветер от слабого до умеренного , температура воздуха составит +3…+5 градусов.

Галерея: Берега реки Абава

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