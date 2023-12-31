Серое небо и скользкие дороги: о погоде в канун нового года

Днем местами пройдет дождь, будет дуть юго-западный, западный ветер от слабого до умеренного. Температура воздуха составит +1…-4 градуса, на юге страны будет немного теплее - от 0 до +2 градусов. При слабом ветре утром и в первой половине дня на западе местами образуется туман.

Дороги на отдельных участках будут скользкими.

Вечером начнут поступать более холодные воздушные массы, поэтому в новогоднюю ночь в западной части страны температура понизится до +1…-4 градусов, а в северо-восточных районах - до -5…-11 градусов.

В Риге в последний день года тоже будет облачно, но существенных осадков не ожидается, а вечером также возможны кратковременные прояснения. Ветер - преимущественно слабый, столбики термометров будут колебаться около нулевой отметки, а к вечеру температура воздуха понизится на несколько градусов.

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