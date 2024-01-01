В первый день 2024 года сохранится мороз

В течение дня будет преобладать частично облачная погода, на западе облаков будет больше. Осадков не ожидается, снег пройдет только во второй половине дня на крайнем юго-западе.

Температура воздуха останется такой же, как и ночью и составит 0...-5 градусов на западе Латвии и -5...-10 градусов на востоке.

В Риге в первый день 2024 года небо будет частично затянуто облаками, осадков не ожидается. Сохранится умеренный восточный ветер, максимальная температура воздуха составит -5...-6 градусов.

Как уже сообщалось, в первой половине недели температура на всей территории Латвии продолжит понижаться, на востоке страны ночью мороз может достигать -20 градусов. Во второй половине недели существенных осадков не ожидается, и мороз начнет ослабевать.

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