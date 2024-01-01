Ночью станет холоднее, но осадков не ожидается

Ночью небо местами прояснится, в основном на востоке. Будет дуть умеренный восточный, северо-восточный ветер, порывистый на Курземском побережье. Температура воздуха понизится до -8...-13 градусов на западе и -14...-19 градусов на востоке.

В Риге ночью небо будет проясняться лишь временами, но осадков не ожидается. Будет дуть слабый или умеренный восточный, юго-восточный ветер, а температура воздуха опустится до -11...-13 градусов.

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