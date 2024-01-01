Во вторник ожидается мороз до -16 градусов, но из-за ветра будет казаться еще холоднее

Как сообщает агентство LETA максимальная температура воздуха составит от -6...-8 градусов на курземском побережье до -16 градусов на северо-востоке страны.

На курземском побережье Рижского залива ожидаются порывы восточного ветра до 15 метров в секунду.

Ожидается преимущественно солнечная погода, местами в Курземе сохранится больше облаков и пройдет небольшой снег.

В Риге в первый рабочий день 2024 года будет светить солнце, ожидается умеренный восточный ветер, а температура воздуха поднимется чуть выше -11 градусов.

Синоптики предупреждают, что в середине недели в Латвии станет еще холоднее.

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