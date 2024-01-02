Метеорологи объявляют желтое предупреждение о сильных морозах этой ночью

❄️ Salam pastiprinoties, sargāsim sevi un savus tuvākos, neesam vienaldzīgi pret līdzcilvēkiem, pārliecinamies, vai un kā varam viņiem palīdzēt https://t.co/jRgJQgjBIi — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) January 2, 2024

Предупреждение действует для следующих краев и республиканских городов: Алуксненский край, Балвский край, Цесисский край, Гулбенский край, Лимбажский край, Лудзенский край, Мадонский край, Резекне, Резекненский край, Смилтенский край, Валкский край, Валмиерский край, Вараклянский край.

Предупреждение действует до 08:00 среды.

В середине ночи в северо-восточных районах ожидаются сильные морозы - температура воздуха понизится до -20... -24°.

Президент Латвии Эдгар Ринкевич также подчеркивает, что с усилением морозов жители должны быть внимательны к себе и другим.

❄️ Salam pastiprinoties, sargāsim sevi un savus tuvākos, neesam vienaldzīgi pret līdzcilvēkiem, pārliecinamies, vai un kā varam viņiem palīdzēt https://t.co/jRgJQgjBIi — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) January 2, 2024

В среду, 3 января, температура воздуха в Латвии понизится, а также усилится ветер, что еще больше усилит холод, прогнозируют синоптики.

Минимальная температура воздуха ночью и в утренние часы составит от -11...-16 градусов в Курземе до -20...-23 градусов в северо-восточных регионах страны. Дневная температура составит от -9 градусов в некоторых районах на побережье Курземе до -18 градусов в Алуксне.

Восточный ветер будет дуть порывами 10-15 метров в секунду, в Курземе - до 17 метров в секунду.

Во второй половине дня увеличится облачность, местами пройдет небольшой снег.

В Риге в среду ожидается солнечная погода с восточным ветром до 12 метров в секунду. Температура воздуха утром опустится до -17 градусов, а днем не превысит -13 градусов.