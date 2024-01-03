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В среду ожидается пронизывающий ветер и мороз до -19 градусов

rus.tvnet.lv/LETA
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Зима в Латвии
Зима в Латвии Фото: Paula Čurkste/LETA

В среду, 3 января, в Латвии ожидаются морозы от -9 градусов на Курземском побережье до -19 градусов в Алуксне, при этом будет дуть пронизывающий ветер.

Скорость восточного ветра в порывах составит до 11-16 метров в секунду.

Во многих регионах страны будет солнечно, на севере Курземе и юге Латвии ожидается облачность, вечером на большей части территории страны пройдет небольшой снег.

В Риге среда будет в основном солнечной, вечером возможен снег. Восточный ветер будет дуть порывами до 13 метров в секунду, температура воздуха составит -13 градусов.

Галерея: Зима в Латвии

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