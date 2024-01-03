Снегопады и перепады температуры: синоптики о погоде во второй половине недели

В четверг и пятницу во многих регионах ожидаются продолжительные снегопады, хотя осадки не будут интенсивными. Больше снега выпадет на юго-востоке страны - в Латгале может образоваться слой снега глубиной более 10 см.

Морозы ослабеют на несколько градусов, а ветер постепенно стихнет, но в четверг, 4 января, по-прежнему ожидается умеренный восточный ветер.

В пятницу и субботу будет дуть северо-западный ветер - порывистый на побережье и слабый на остальной территории страны. При ветре с моря температура воздуха на Курземском побережье повысится до -1...-5 градусов, в то время как на остальной территории Латвии сохранится мороз. В выходные дни при ясном небе температура воздуха в Латгале и Видземе может опуститься до -30 градусов.

При прохождении холодного воздуха над морем образуются облака, которые местами принесут сильный снег. Самый сильный снегопад возможен на побережье Рижского залива, в Юрмале и столице может выпасть до 15 см снега.

На следующей неделе в Латвии ожидается более теплая погода - температура воздуха повысится до 0...+5 градусов, однако после оттепели наступит новая волна похолодания.

Галерея: Рига в снегу

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