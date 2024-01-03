В ближайшие сутки ожидаются снег и метель; мороз не отступит

Небо будет облачным, солнце выглянет лишь местами, в основном в Курземе. Будет дуть умеренный восточный ветер, порывами до 9-14 метров в секунду.

В пятницу снег продолжится, в восточной части страны высота снежного покрова может вырасти до 20 сантиметров.

Минимальная температура ночью составит от -10 градусов в отдельных районах Курземе до -20 градусов на севере Видземе. В четверг днем температура составит -8...-13 градусов, в северо-восточных районах до -14...-17 градусов.

В Риге в четверг ожидается облачная погода и небольшой снег. Сохранится умеренный восточный ветер порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха составит -14 градусов ночью и -12 градусов днем.

Галерея: Метель в Риге

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