Объявлено желтое предупреждение о сильном морозе. Оно будет действовать до утра пятницы

Сильный мороз сохранится и этой ночью в северо-восточных регионах страны - местами он сохранится также в четверг и в ночь на пятницу.

Aizvadītā nakts bija auksta - viszemāk termometra stabiņš noslīdēja Alūksnes NS, sasniedzot -22,2°. Arī šonakt valsts ZA rajonos gaidāms stiprs sals - dažviet tas saglabāsies arī ceturtdien un naktī uz piektdienu.

🟡⚠️Spēkā dzeltenais brīdinājums par salu https://t.co/60DRDlo9za pic.twitter.com/in4drdaGfS — Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) January 3, 2024

Метеорологи информируется, что до 8 часов утра 5 января в силе желтое предупреждение о сильном морозе.

Предупреждение в силе в следующих регионах и городах республиканского значения: Алуксненский край, Балвский край, Цесисский край, Гулбенский край, Краславский край, Лимбажский край, Лудзенский край, Мадонский край, Резекне, Резекненский край, Смилтенский край, Валкский край, Валмиерский край, Вараклянский край.

Как уже сообщалось, в среду вечером и в четверг в большинстве районов Латвии ожидается снегопад и небольшая метель, больше осадков выпадет в юго-восточной части страны, прогнозируют синоптики.

Небо будет облачным, солнце выглянет лишь местами, в основном в Курземе. Будет дуть умеренный восточный ветер, порывами до 9-14 метров в секунду.

В пятницу снег продолжится, в восточной части страны высота снежного покрова может вырасти до 20 сантиметров.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!