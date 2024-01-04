В четверг прогнозируют снег и метель, морозы продолжатся

Максимальная температура воздуха составит -8...-14 градусов, в северо-восточной части страны не выше -15...-18 градусов.

Небо будет затянуто облаками, на большей части территории страны пройдет небольшой снег, временами метель, в восточных районах снег будет более сильным. В пятницу снегопад продолжится, высота снежного покрова на востоке Латвии может превысить 20 сантиметров.

В четверг сохранится умеренный восточный ветер, порывами до 8-13 метров в секунду.

В Риге временами ожидается небольшой снег, восточный ветер порывами до 11 метров в секунду, температура воздуха составит -13 градусов.

Со второй половины дня среды в юго-восточной Латвии выпало около десяти сантиметров снега, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В четверг, 4 января, в 5 часов утра наибольшая толщина снежного покрова на наблюдательных станциях составляла 11 сантиметров в Екабпилсе и Мадоне, девять сантиметров в Скривери и Рожупе Ливанского края, восемь сантиметров в Пиедруе Краславского края семь сантиметров в Дагде и Резекне.

На наблюдательных пунктах в западной части страны, а также в Риге и в других местах Видземского побережья снега нет или его выпало менее одного сантиметра.

Температура воздуха в 5 часов утра составляла от -8,8 градуса в Колке до -19,8 градуса в Руиене и -20,5 градуса в Алуксне.

Галерея: Зима в Риге

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!