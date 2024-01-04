В выходные выпадет 20-30 сантиметров снега и будет 30 градусов мороза

Самый обильный снегопад ожидается, 5 января, в пятницу вечером и в первой половине дня, а облака, пришедшие с моря, вызовут сильные осадки в некоторых местах в пятницу и субботу.

В пятницу днем, 5 января, на востоке Латвии ожидается снег высотой 20-30 сантиметров, который уплотнится в течение следующих нескольких дней, за счет чего высота снежного покрова уменьшится.

Ожидается, что облака с обильными осадками затронут в большей степени Талсинский, Тукумский и Марупский районы, а также Юрмалу и Ригу. Высота снежного покрова в этом регионе местами может превысить 20 сантиметров.

По мере стихания ветра и рассеивания облаков температура воздуха будет стремительно падать. Самые сильные морозы возможны в воскресенье и понедельник, 7 и 8 января, когда в Видземе и Латгале в темное время суток столбик термометра может опуститься до -30...-33 градусов. В безветренную погоду морозы будут ощущаться не намного сильнее, чем те, что уже были на этой неделе.

Согласно текущим прогнозам, уже 9 января температура по всей Латвии поднимется до -2...+3 градусов. После нескольких теплых дней, скорее всего, вернутся сильные морозы. В странах Балтии и Скандинавии эта зима может стать самой холодной за последние 10-13 лет.

Галерея: Зима в Латвии

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