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Фото ⟩ В пятницу холод отступит, но продолжит идти снег

rus.tvnet.lv/LETA
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Снежный день в Риге.
Снежный день в Риге. Фото: Paula Čurkste/LETA

В пятницу температура воздуха в Латвии ожидается немного выше, чем в предыдущие дни, а ветер будет слабым, прогнозируют синоптики.

Температура воздуха повысится до -8...-12 градусов, на севере Видземе будет не теплее -14 градусов, а на Курземском до -3...-8 градусов.

Во многих районах страны пройдет снег, также между облаками выглянет солнце. На побережье будет идти сильный снег. Дороги останутся преимущественно заснеженными и скользкими.

В Риге между облаками может выглянуть солнце, временами пройдет небольшой снег, ветра почти не будет. Температура воздуха поднимется до -9 градусов.

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