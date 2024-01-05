Возле Плявиняс образуются ледовые заторы, объявлено оранжевое предупреждение

Оранжевое предупреждение действует на Даугаве возле Плявиняс и Екабпилса.

🟡🟠Spēkā dzeltenās un oranžās pakāpes brīdinājumi par ūdenslīmeni https://t.co/60DRDlo9za



❗️Pļaviņu ūdenskrātuvē notiek ļoti spēcīga vižņu blīvēšanās, tā rada krasas ūdenslīmeņa izmaiņas @ugunsdzeseji @AizkrauklesDome @JekabpilsLV pic.twitter.com/TYS14WSg1g — Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) January 5, 2024

В Плявиньском водохранилище интенсивно уплотняется шуга, и гидрологи прогнозируют, что ледовый затор станет длиннее, что может привести к более масштабному затоплению территорий.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, на участке Даугавы от Беларуси до Екабпилса уровень воды понижается, с начала года уровень воды в Краславском крае упал примерно на метр, в Аугшдаугавском крае - на 50-60 сантиметров, возле Екабпилса - на 35 сантиметров.