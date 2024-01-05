Возле Плявиняс образуются ледовые заторы, объявлено оранжевое предупреждение

В Плявиньском водохранилище сейчас происходит очень сильное уплотнение шуги, что приводит к резким изменениям уровня воды, поэтому в отношении уровня воды объявлены предупреждения желтой и оранжевой степени, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии. По прогнозам гидрологов, ледяной затор станет длиннее и может привести к более масштабному затоплению территорий.
Оранжевое предупреждение действует на Даугаве возле Плявиняс и Екабпилса.
🟡🟠Spēkā dzeltenās un oranžās pakāpes brīdinājumi par ūdenslīmeni https://t.co/60DRDlo9za— Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) January 5, 2024
❗️Pļaviņu ūdenskrātuvē notiek ļoti spēcīga vižņu blīvēšanās, tā rada krasas ūdenslīmeņa izmaiņas @ugunsdzeseji @AizkrauklesDome @JekabpilsLV pic.twitter.com/TYS14WSg1g
В Плявиньском водохранилище интенсивно уплотняется шуга, и гидрологи прогнозируют, что ледовый затор станет длиннее, что может привести к более масштабному затоплению территорий.
По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, на участке Даугавы от Беларуси до Екабпилса уровень воды понижается, с начала года уровень воды в Краславском крае упал примерно на метр, в Аугшдаугавском крае - на 50-60 сантиметров, возле Екабпилса - на 35 сантиметров.
Из-за прохождения шуги и уплотнения льда возле Зелькского моста, расположенного между Екабпилсом и Плявиняс, уровень воды за предыдущие двое суток поднялся на четыре метра, но минувшей ночью он понизился на два с половиной метра, а возле Плявиняс уровень воды ночью поднялся более чем на метр. Утром в пятницу уровень воды возле Плявиняс упал на полметра.
Гидрологи отмечают, что на Даугаве на длинном участке продолжается интенсивное образование и прохождение шуги, лед уплотняется в Плявиньском водохранилище. Возможно повышение уровня воды и затопление более обширных территорий, поэтому возле Даугавы в Айзкраукльском крае, Екабпилсском крае и Ливанском крае объявлено предупреждение оранжевой степени.
В большинстве рек Латвии продолжается падение уровня воды, а из-за ледовых заторов местами наблюдаются резкие колебания уровня воды. В том числе в Лиелупе, возле Межотне, и в Салаце, возле Лагасте, уровень воды в последние дни поднялся примерно на 2,5 метра.
По прогнозам гидрологов, уплотнение льда ожидается также на реках Гауя и Огре.
В восточной и центральной частях страны действует желтое предупреждение о высоком уровне воды в реках.
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