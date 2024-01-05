Фото ⟩ В конце недели ожидается холод до -32 градусов, на следующей резко потеплеет

В субботу и воскресенье ожидается преимущественно солнечная погода, но в западных и центральных районах страны выпадет снег, на побережье местами сильный. При слабом ветре и рассеивании облаков воздух будет быстро остывать, и в воскресенье утром столбик термометра может опуститься до -32 градусов в Видземе и Латгале, при этом на северном побережье Курземе будет не холоднее -8 градусов.

В ночь на понедельник на востоке Латвии ожидается мороз до 30 градусов, а на некоторых участках побережья в понедельник температура уже поднимется выше нуля. В последующие несколько дней на всей территории страны потеплеет до 0...+5 градусов.

Осадков на следующей неделе, скорее всего, будет немного. Усилится западный и северный ветер.

Предыдущие прогнозы предполагали возвращение сильных морозов уже в ближайшие выходные, но последние прогнозы говорят о том, что это произойдет позже.

Фото: Люди в холодный зимний день

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