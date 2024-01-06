В ночь на субботу в Айнажи был зафиксирован самый сильный мороз этой зимой

Naktī uz 06.01. viszemākā gaisa temperatūra novērota Ainažos -24.8°. pic.twitter.com/nWdNS3mF5M — Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) January 6, 2024

В субботу ожидается солнечная погода, лишь временами небо будут закрывать облака, прогнозируют синоптики.

День пройдет без существенных осадков, но в прибрежных районах облачность может принести локальный снегопад.

Дороги на отдельных участках по-прежнему будут скользкими, поэтому водителям следует проявлять осторожность.

Будет дуть слабый ветер, температура воздуха на большей части страны составит от -10 до -15 градусов, в Курземе от -4 до -9 градусов, а самый холодный день ожидается на северо-востоке Латвии, где морозы достигнут -20 градусов.

В Риге утром на небе еще будут оставаться редкие облака, но днем они понемногу рассеются, существенных осадков не ожидается. Будет дуть слабый ветер, температура воздуха составит от -13 до -14 градусов.

Галерея: Люди в зимний и холодный день

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