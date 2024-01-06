В ночь на субботу начал повышаться уровень воды в Екабпилсе

Объявлены оранжевое и желтое предупреждения об уровне воды.

На Плявиньском водохранилище возле Плявиняс и Зельки движение масс льда и шуги остановилось, они начинают замерзать. Существенного движения льда возле Зельки сейчас также не наблюдается, а уровень воды продолжает повышаться.

🟠🟡 Spēkā oranžās un dzeltenās pakāpes brīdinājumi par ūdenslīmeni https://t.co/60DRDlo9za

❗️ Šonakt sācis paaugstināties ūdenslīmenis Jēkabpilī, ledus un vižņu blīvēšanās notiek ūdenskrātuvē un augšpus tai@ugunsdzeseji @JekabpilsLV



ℹ️https://t.co/qc9rSKEj9V pic.twitter.com/HwHiP7R5ji — Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) January 6, 2024

Уровень воды начал повышаться и в Даугаве возле Екабпилса. Массы шуги и льда продолжают поступать из Даугавы и скапливаться в верхней части Плявиньского водохранилища, где продолжает уплотняться лед, что также продолжается выше водохранилища - на участке реки в стороне Екабпилса, также повышается уровень воды возле Екабпилса.

Массы льда и шуги в верхней части водохранилища и на участке реки выше него будут периодически сдвигаться, тогда произойдут более резкие колебания уровня воды, и в целом на этом участке наблюдается тенденция к повышению уровня воды.

Datiem par ūdens līmeni Latvijas upēs var sekot lapā https://t.co/ungjl90xMM Tiešraide no tiltapakšas Jēkabpilī un cita informācija pieejama lapā https://t.co/9ItBTWmUWf — Jānis Trallis (@meteozinas) January 6, 2024

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