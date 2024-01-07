Мороз отступит! С понедельника в Латвию начнут поступать теплые воздушные массы

Первая неделя января сопровождалась холодной и снежной погодой, в конце недели местами температура воздуха опустилась даже до -20...-25 градусов.

Вторая неделя года принесет перемены - с понедельника интенсивных осадков не ожидается, а теплые воздушные массы постепенно принесут с запада временную оттепель.

Начиная с понедельника мороз постепенно снизится.

В понедельник выглянет солнце, однако небо с севера постепенно начнет затягивать облаками, которые вечером местами в северо-восточных районах принесут небольшой снег. Будет дуть слабый ветер.

Ночь на понедельник станет самой холодной на новой рабочей неделе - в Курземе столбик термометра опустится до -9...-14 градусов, в западных районах - до -19 градусов, в центральных районах - до -24 градусов, а на востоке - до -30.

В конце недели ожидается переменчивая погода. В ночь на пятницу снова станет холоднее, местами воздух остынет до -12 градусов, в свою очередь на выходных в западной части страны температура воздуха составит от 0 до +2 градусов, а на востоке страны - от 0 до -5 градусов.

Во время температурных колебаний будет мокро - возможен мокрый снег и снег, образуется гололед.

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