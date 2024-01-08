Сегодня местами воздух прогреется до нуля градусов

Днем в понедельник, 8 января, максимальная температура воздуха в Латвии составит от нуля градусов в некоторых районах Курземе и на северном побережье Видземе до -18 градусов местами на юго-востоке страны, прогнозируют синоптики.
Будет светить солнце, начиная с севера небо частично закроют облака, а вечером на северо-востоке ожидается небольшой снег. Дороги во многих районах останутся скользкими.
На смену безветрию придет легкий или умеренный западный ветер порывами до 14 метров в секунду.
В Риге ожидается небольшая облачность, без осадков. Будет дуть слабый юго-западный ветер. Температура воздуха поднимется до -15 градусов, а вечером - до -7 градусов.
Галерея: Зима в Риге
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