Сегодня местами воздух прогреется до нуля градусов

Будет светить солнце, начиная с севера небо частично закроют облака, а вечером на северо-востоке ожидается небольшой снег. Дороги во многих районах останутся скользкими.

На смену безветрию придет легкий или умеренный западный ветер порывами до 14 метров в секунду.

В Риге ожидается небольшая облачность, без осадков. Будет дуть слабый юго-западный ветер. Температура воздуха поднимется до -15 градусов, а вечером - до -7 градусов.

Галерея: Зима в Риге

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