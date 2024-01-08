Потрясающее фото! ⟩ Клубы пара над Балтийским морем на фоне зимнего неба

Галерея: Впечатляющее зрелище в Юрмале

По данным Юрмальской думы, в праздничные дни морозы в Юрмале достигали -24 градусов.

Ранее сообщалось, что утром в понедельник на большей части Латвии было холоднее -20 градусов, а в восточных районах мороз местами достигал 30 градусов, свидетельствуют данные метеостанций.

Подобные морозы фиксировались в Латвии в январе 2021 и 2017 годов. К пяти утра был побит один рекорд холода - в Мадоне, где температура составила -29 градусов.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, температура воздуха в 5 часов утра составляла от -14 градусов в Колке и -15 градусов в аэропорту Вентспилса до -27...-29 градусов в Даугавпилсе, Мадоне, Скривери, Стальгене, Резекне и Зосены.

По данным Latvijas Valsts ceļi, во многих районах Латгале и Видземе мороз усилился до 30 градусов, самые низкие температуры были в Карсаве и Зилупе - до -31 градуса.

В Рижском регионе и Земгале температура составляет минус 27 градусов, в Курземе - минус 24 градуса.

Ветра практически нет, качество воздуха местами плохое, небо остается преимущественно ясным.

В Риге ясное утро и отсутствие ветра. Загрязнение воздуха увеличилось, в нем появились мелкие частицы PM2.5, в основном от процессов горения, что привело к плохому качеству воздуха. Температура в центре города составляет около -20 градусов, в аэропорту зафиксирован мороз -27 градусов - самый низкий показатель с 5 февраля 2012 года.

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