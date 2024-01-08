Во вторник в Латвии станет теплее

Ближайшей ночью продолжится повышение температуры. Вечером в понедельник местами в юго-восточных краях еще будет -20 градусов, а утром во вторник по всей стране температура воздух поднимется выше -10 градусов, на побережье столбики термометров достигнут отметки +2 градуса.

На востоке страны будет преимущественно пасмурно, в западной и центральной частях Латвии во многих местах выглянет солнце. Местами ожидаются туман и небольшие осадки.

С приходом более теплого и влажного воздуха во многих местах на автомобильных дорогах и тротуарах образуется гололед.

Будет дуть западный, северо-западный ветер от слабого до умеренного. На побережье и во второй половине дня в восточной части страны также ожидаются порывы ветра скоростью до 10-14 метров в секунду.

В Риге во вторник будет много облаков, между которыми будет выглядывать солнце, день пройдет без существенных осадков. На улицах и тротуарах может образоваться гололед. Будет дуть западный ветер от слабого до умеренного. Ночью температура воздуха поднимется на несколько градусов, днем достигнет +1 градуса.

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