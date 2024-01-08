Видео ⟩ В Салацгриве запечатлено возникновение торосов

🧊🌊Salacgrīvā, vējam iegriežoties no rietumu puses un nedaudz pastiprinoties, tas salauž piekrastē izveidojušos plāno ledus kārtiņu un veido nelielus torosus (ledus krāvumus). #Salacgrīva #Rīgaslīcis #IceToros #GulfofRiga pic.twitter.com/JSlZ1Kn9GS — Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) January 8, 2024

Когда ветер дует с западной стороны и немного усиливается, он ломает образовавшийся на побережье тонкий слой льда и образует небольшие торосы, или скопления льда, пишет LVĢMC.

Ранее сообщалось, что уровень воды в Даугаве в настоящее время упал на 0,7-0,8 метра. Это связано с тем, что Даугава остановилась, в ее верхних слоях замерз лед. Движение шуги в воскресенье весь день продолжалось выше Екабпилса, возле Дигнаи и Дунавы.

Кроме того, сегодня, 8 января, в двух местах Латвии побит рекорд холода.

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