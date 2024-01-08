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Видео ⟩ В Салацгриве запечатлено возникновение торосов

rus.tvnet.lv
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Кадр из видео.
Кадр из видео. Фото: Ekrānuzņēmums no video/X/LVGMC_Meteo

В Салацгриве в суровые холода запечатлено, как в море образуются торосы, или скопления льда, свидетельствует запись Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC) на сайте Х. 

Когда ветер дует с западной стороны и немного усиливается, он ломает образовавшийся на побережье тонкий слой льда и образует небольшие торосы, или скопления льда, пишет LVĢMC.

Ранее сообщалось, что уровень воды в Даугаве в настоящее время упал на 0,7-0,8 метра. Это связано с тем, что Даугава остановилась, в ее верхних слоях замерз лед. Движение шуги в воскресенье весь день продолжалось выше Екабпилса, возле Дигнаи и Дунавы.

Кроме того, сегодня, 8 января, в двух местах Латвии побит рекорд холода.

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