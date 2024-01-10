Ср, 10.01.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

В среду в Латвии ожидается дождливая и пасмурная погода

rus.tvnet.lv/LETA
CopyTelegram Whatsapp
Зима в Латвии.
Зима в Латвии. Фото: Zane Bitere/LETA

В среду в Латвии преимущественно сохранится пасмурная погода, лишь в некоторых местах - главным образом на Курземском побережье - выглянет солнце, прогнозируют синоптики.

Местами в стране - преимущественно в восточной части - ожидается туман и небольшой моросящий дождь. Условия движения на дорогах улучшатся.

Будет дуть западный, северо-западный ветер от слабого до умеренного, вечером он станет более порывистым. Температура воздуха составит 0...+4 градуса.

В Риге ожидается пасмурный день без существенных осадков. Ветер - западный, северо-западный от слабого до умеренного, температура воздуха составит +3 градуса.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyTelegram Whatsapp

Ключевые слова

Наверх