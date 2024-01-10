В среду в Латвии ожидается дождливая и пасмурная погода

Местами в стране - преимущественно в восточной части - ожидается туман и небольшой моросящий дождь. Условия движения на дорогах улучшатся.

Будет дуть западный, северо-западный ветер от слабого до умеренного, вечером он станет более порывистым. Температура воздуха составит 0...+4 градуса.

В Риге ожидается пасмурный день без существенных осадков. Ветер - западный, северо-западный от слабого до умеренного, температура воздуха составит +3 градуса.

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