В четверг будет дуть северный ветер

В четверг скорость ветра в порывах временами будет достигать 13-19 метров в секунду, наиболее ветрено будет на побережье и на востоке страны.

Ночью ожидается преимущественно пасмурная погода, во многих местах пройдет небольшой дождь и снег. Температура воздуха составит -1...+3 градуса.

Днем облачность уменьшится, выглянет солнце, во многих местах возможны кратковременные снегопады и метели. Станет прохладнее, минимальная температура в четверг вечером ожидается от -3 градусов на Курземском побережье до -10 градусов на востоке страны.

В Риге в четверг постепенно уменьшится облачность, ожидаются небольшие кратковременные осадки. Северо-западный ветер перейдет в северный порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью еще составит +2 градуса, а к вечеру четверга воздух остынет до -5 градусов.

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