В пятницу местами ожидается сильный снег и метель

На большей части страны выпадет 4-9 сантиметров снега. Дороги станут скользкими и заснеженными, видимость во время снегопада ухудшится. Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии выпустил желтое предупреждение о сильном снегопаде в центральной и восточной частях страны.

На побережье Курземе ожидаются порывы северо-западного, а затем северного ветра со скоростью до 20 метров в секунду.

Температура воздуха повысится до 0...+3 градусов в западных и центральных районах, но не превысит -4...-8 градусов на востоке Латвии.

В Риге пройдет сильный снег, вечером возможен небольшой дождь. Ожидается умеренный юго-западный ветер, во второй половине дня - северо-западный порывами до 16 метров в секунду, а вечером - северо-восточный порывистый ветер. Максимальная температура воздуха составит +1 градус.

Циклон стремительно движется в сторону Латвии из Финляндии.

Галерея: Холодный день в Риге

Температура воздуха в Латгале опустилась до -15 градусов

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в пятницу в 5 часов утра температура воздуха в стране составляла от -3,4 градуса в Вентспилсе до -15 градусов в Резекне.

Температура воздуха опустилась ниже -10 градусов во всей Латгале, а также во многих районах Селии и Видземе.

Небо в основном закрыто облаками, существенных осадков нет. Ветер слабый, преимущественно с запада-юго-запада.

По данным метеорологов, в западных и центральных районах страны местами нет сплошного снежного покрова, в то время как в восточных районах он сохраняется. Больше всего снега в Алуксне, где его глубина составляет 12 сантиметров.

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