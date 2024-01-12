Начало января в Латвии было на восемь градусов холоднее нормы

Самая низкая температура воздуха на станциях метеонаблюдения составила -29,5 градуса утром 8 января в Даугавпилсе, а самая высокая, +3,9 градуса, была зафиксирована 10 января в Мерсрагсе.

8 января были побиты два рекорда холода - в Мерсрагсе воздух остыл до -25,6 градуса, а в Мадоне температура опустилась до -28,8 градуса.

Это был самый сильный мороз в Латвии за последние годы. В центре столицы температура воздуха впервые с 2016 года достигла -20 градусов, а в аэропорту "Рига" столбик термометра опустился до -28 градусов - самого низкого показателя с 2012 года.

В начале этой недели на смену морозам пришла оттепель, и 8-9 января температура воздуха поднялась на 25 градусов.

Осадки в Латвии в первой декаде января составили в среднем 8,2 миллиметра, или 44% от нормы. Меньше всего осадков и снега выпало в Кулдиге - 1,2 миллиметра, а в Даугавпилсе выпало 24,3 миллиметра осадков.

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