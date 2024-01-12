В ближайшие дни в Латвию вернется настоящая зима со снегом и морозом

В ночь на субботу, 12 января, небо прояснится, в начале ночи местами - главным образом в юго-восточных районах - пройдет снег с метелью. Минимальная температура воздуха с утра в субботу составит от -5...-8 градусов на курземском побережье до -18...-23 градусов на востоке страны.

Вечером в субботу с северо-запада к Латвии приблизится следующий циклон, который будет влиять на погоду до вторника. Периодически будет идти снег, местами он будет сильным, возможна метель. Температура воздуха в конце этой недели и в начале следующей будет колебаться в пределах 0...-15 градусов.

На предстоящей неделе также временами ожидается снег, местами сильный - его принесут двигающиеся со стороны моря облака. Возможно понижение температуры воздуха - под ясным небом столбик термометра местами может опуститься ниже отметки в -20 градусов.

Галерея: Холодный день в Риге

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