Утром в субботу на востоке Латвии ожидаются 20-градусные морозы

По прогнозам синоптиков, под влиянием уходящего циклона в начале ночи местами - прежде всего в юго-восточных краях - еще ожидаются снег и метель. Ночью небо прояснится и ветер стихнет, а температура воздуха резко понизится. Дороги будут скользкими.

В субботу увеличится облачность, вечером местами ожидается небольшой снег и метель, больше осадков будет в Курземе. Ветер будет южный, юго-восточный от слабого до умеренного, во второй половине дня в Курземе и вечером и в других местах страны в порывах он усилится до 9-14 метров в секунду.

Максимальная температура воздуха в субботу днем и вечером составит от -3.. -8 градусов в Курземе до -11...-15 градусов на востоке страны.

В Риге в субботу не ожидается осадков, только вечером начнется небольшой снег и метель. Ночью небо прояснится и порывистый северо-восточный ветер перейдет в слабый восточный. Днем сгустится облачность и подует умеренный южный, юго-восточный ветер. Температура воздуха в субботу утром составит -12 градусов, в пригороде местами воздух остынет до -16 градусов; во второй половине дня ожидается -9 градусов.

Галерея: Холодный день в Риге

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