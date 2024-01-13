В воскресенье в Латвии снова будет идти снег, возможен ледяной дождь

В ночь на воскресенье снег будет идти по всей Латвии. Местами в западных и центральных районах снежный покров увеличится на 5 сантиметров. На дорогах будет скользко, а во время снегопада ухудшится видимость.

На побережье будет дуть умеренный или умеренно сильный южный, юго-восточный ветер порывами до 15 метров в секунду, который со второй половины ночи ослабнет. Температура воздуха в начале ночи составит от -3 до -8 градусов, на востоке - от -9 до -14 градусов, а в течение ночи она повысится.

В воскресенье днем температура воздуха составит +2...-3 градуса, на востоке - не теплее -4...-9 градусов.

В Риге ночью временами пройдет снег, высота снежного покрова увеличится на 1-4 см. Будет дуть умеренный юго-восточный ветер порывами до 15 м/с. Минимальная температура воздуха в начале ночи составит -6...-7 градусов, затем она немного повысится, а днем будет -3...-4 градуса.

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