Фото и видео ⟩ От Екабпилса до Плявиняс на Даугаве образовались внушительные ледовые заторы

Читатель TVNET Игорь в субботу и воскресенье запечатлел на фотографиях Даугаву, как сейчас она выглядит на участке от Екабпилса до Плявиняс. На снимках и видео видна река между двумя городами, а также у Зелькского моста. По словам автора работ, самые впечатляющие виды в эти выходные наблюдаются у Плявиняс, где при уплотнении льда образовались скопления льда высотой до 3 метров.
Фото: Замерзшая Даугава от Плявиняс до Екабпилса
Как уже сообщалось, по данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC), за прошедшие сутки уровень воды в реках Латвии в основном понизился, и только на отдельных участках рек продолжается подъем уровня воды.
На свободных от льда водных площадях образуется лед, идут шуги, местами образуются уплотнения льда и шуги.
Уровень воды в Даугаве на участке от Даугавпилса до Плявиняс стабилизировался, и происходит медленное его понижение. Под влиянием образования льда уровень воды на полметра повысился на Даугаве, под Краславой, и там подъем уровня воды продолжается.
LVĢMC предупреждает, что с продолжением периода морозов постепенно уменьшится сток рек, местами еще возможно повышение уровня воды под влиянием образования льда, но в целом уровень воды понизится.
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