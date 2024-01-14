Фото и видео ⟩ От Екабпилса до Плявиняс на Даугаве образовались внушительные ледовые заторы

Читатель TVNET Игорь в субботу и воскресенье запечатлел на фотографиях Даугаву, как сейчас она выглядит на участке от Екабпилса до Плявиняс. На снимках и видео видна река между двумя городами, а также у Зелькского моста. По словам автора работ, самые впечатляющие виды в эти выходные наблюдаются у Плявиняс, где при уплотнении льда образовались скопления льда высотой до 3 метров.