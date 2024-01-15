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В понедельник по всей Латвии ожидаются снегопады

rus.tvnet.lv/LETA
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Фото: LETA

В понедельник, 15 января, на всей территории Латвии будет идти снег, местами сильный, в западной и центральной частях страны ожидается мокрый снег, местами возможны осадки в виде моросящего дождя, прогнозируют синоптики.

Небо будет преимущественно облачным. Будет дуть слабый или умеренный южный, юго-западный ветер.

Температура воздуха повысится до -1...+2 градусов, на севере Видземе будет не теплее -1...-4 градусов.

В Риге в понедельник ожидается продолжительный снегопад, температура воздуха будет колебаться около нуля.

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