В понедельник по всей Латвии ожидаются снегопады

В понедельник, 15 января, на всей территории Латвии будет идти снег, местами сильный, в западной и центральной частях страны ожидается мокрый снег, местами возможны осадки в виде моросящего дождя, прогнозируют синоптики.
Небо будет преимущественно облачным. Будет дуть слабый или умеренный южный, юго-западный ветер.
Температура воздуха повысится до -1...+2 градусов, на севере Видземе будет не теплее -1...-4 градусов.
В Риге в понедельник ожидается продолжительный снегопад, температура воздуха будет колебаться около нуля.
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