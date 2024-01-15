Во вторник похолодает, ожидаются метели

Ночью будет преобладать слабый ветер, а утром начиная с Курземе и центральных регионов страны северный, северо-западный ветер усилится до 12-17 метров в секунду, на побережье - до 22 метров в секунду. В связи с усилением ветра ожидаются снегопады и метели.

Днем на востоке страны порывы северо-западного ветра составят 11-16 метров в секунду, в Курземе ветер постепенно утихнет. В первой половине дня во многих регионах пройдут снегопады, в Курземе и центральных регионах будет солнечно.

Температура воздуха утром опустится до -3...-9 градусов, в Видземе в течение дня ожидается похолодание до -12 градусов, а вечером во вторник мороз усилится по всей стране.

В Риге снегопад продолжится до середины дня, затем облачность уменьшится. Порывы северного, северо-западного ветра утром и днем составят до 20 метров в секунду, температура воздуха - около -6 градусов.

Галерея: Зима в Латвии

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