Утром в среду местами похолодало до -21 градуса

На большей части страны температура колеблется от -9 до -18 градусов, местами на побережье воздух стал теплее. Во всех регионах страны температура воздуха ночью опустилась ниже -15 градусов.

Небо преимущественно ясное, осадков нет. Ветер южный и юго-западный, от слабого до умеренного.

Толщина снежного покрова по данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC) колеблется от двух-трех сантиметров в Павилосте и Салдусе до 23 сантиметров в Сигулде, 26 сантиметров в Алуксне и 28 сантиметров в Пиедруе Краславского края.

Самая высокая температура воздуха в Европе 16 января составила +26 градусов на юго-восточном побережье Испании. Самая низкая температура воздуха ночью в среду -39 градусов на севере Швеции.

Галерея: Зима в Латвии

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