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В среду ожидается солнечная погода

rus.tvnet.lv/LETA
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Солнечная Рига
Солнечная Рига Фото: Jānis Škapars/TVNET

В среду, 17 января, в Латвии ожидается преимущественно солнечная погода, с середины дня в Курземе увеличится облачность, к вечеру - также в центральных регионах страны, прогнозируют синоптики.

Существенных осадков не ожидается. В западных и центральных регионах будет дуть южный, юго-восточный ветер порывами до 11-16 метров в секунду.

Температура воздуха составит -7...-11 градусов, в Курземе - до -4...-7 градусов.

В Риге будет солнечно, вечером усилится облачность, осадков не ожидается. Температура воздуха в столице составит -7...-8 градусов.

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