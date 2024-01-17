В среду ожидается солнечная погода

В среду, 17 января, в Латвии ожидается преимущественно солнечная погода, с середины дня в Курземе увеличится облачность, к вечеру - также в центральных регионах страны, прогнозируют синоптики.
Существенных осадков не ожидается. В западных и центральных регионах будет дуть южный, юго-восточный ветер порывами до 11-16 метров в секунду.
Температура воздуха составит -7...-11 градусов, в Курземе - до -4...-7 градусов.
В Риге будет солнечно, вечером усилится облачность, осадков не ожидается. Температура воздуха в столице составит -7...-8 градусов.
Галерея: Зима в Латвии
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