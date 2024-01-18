Какую погоду ждать в пятницу?

Облачность будет небольшой ночью и увеличится днем. Будет дуть слабый или умеренный западный, юго-западный ветер, на побережье порывами 13-18 метров в секунду.

Минимальная температура воздуха ночью и утром составит -6...-12 градусов, на побережье при ветре с моря ожидается 0...-4 градуса. Максимальная дневная температура составит от +2 градусов на южном побережье Курземе до -4 градусов в Видземе и Латгале.

В Риге ночью ожидается преимущественно ясное небо, днем - переменная облачность и кратковременный снег. Температура воздуха ночью опустится до -7 градусов, а днем поднимется до -1 градуса.

Галерея: Зима в Латвии

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