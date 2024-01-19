Синоптики рассказали, какая погода ожидается на новой неделе

В выходные небо временами будет проясняться, во многих местах пройдет кратковременный снег, а в воскресенье ночью и утром местами образуется туман и иней. Будет дуть слабый ветер, в воскресенье усилится южный, юго-западный ветер. Ночью при ясном небе температура воздуха местами опустится ниже -10 градусов, максимальная температура на большей части территории страны составит 0-5 градусов.

В понедельник южный ветер усилится до 14-19 метров в секунду, на побережье ожидаются порывы до 24 метров в секунду. На западе страны ожидаются осадки, преимущественно в виде дождя и ледяного дождя, во многих районах образуется опасный гололед.

В среду через Латвию может пройти циклон с более сильными осадками.

В первой половине следующей недели температура воздуха поднимется до +1...+5 градусов. С четверга, согласно текущим прогнозам, ожидается более холодная погода.

Дожди и таяние снега вызовут подъем уровня воды в реках, быстрее всего - на юго-западе Курземе. Ожидается, что уровень воды в Даугаве продолжит медленно снижаться.

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