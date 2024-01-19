Суббота будет облачной; пройдет снег

Дороги будут скользкими.

Будет дуть слабый ветер, и воздух прогреется до -1...-5 градусов, местами на побережье столбик термометра поднимется до -1...-5 градусов, местами на побережье столбик термометра поднимется чуть выше нуля градусов.

В Риге ожидается в основном облачный день, периодически будет идти снег. Улицы и тротуары будут скользкими. Сохранится слабый ветер, и температура воздуха повысится до -2...-3 градусов.

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