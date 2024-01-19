В субботу ожидается небольшой мороз

Небо будет затянуто облаками, местами возможны прояснения. Ночью и в первой половине дня будет преобладать слабый южный ветер, после обеда ожидается ветер переменного направления и безветрие.

Температура воздуха в ночные и утренние часы составит -3...-8 градусов, а местами под ясным небом столбики термометров опустятся чуть ниже -10 градусов. Максимальная температура днем будет в пределах +1...-4 градусов.

В Риге в субботу прогнозируется кратковременный снег, небо будет преимущественно затянуто облаками. Слабый южный ветер ближе к вечеру совсем стихнет. Температура воздуха ночью понизится до -6 градусов, днем - поднимется до -2 градусов.

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