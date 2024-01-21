В воскресенье ожидается облачная погода. Местами начнется оттепель

На дорогах будет скользко, в утренние часы местами образуется туман. Будет дуть слабый и умеренный южный ветер, днем на побережье - порывистый.

В Риге также будет пасмурно, без осадков. Температура воздуха составит -2, -3 градуса.

В ночь на субботу температура воздуха опустится до -7, -12 градусов, в прибрежных регионах - до -4, -7 градусов.

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