В воскресенье ожидается облачная погода. Местами начнется оттепель

В воскресенье в Латвии ожидается преимущественно пасмурная погода, без существенных осадков, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии. Температура воздуха составит -1, -6 градусов, в Курземе - до +2 градусов.
На дорогах будет скользко, в утренние часы местами образуется туман. Будет дуть слабый и умеренный южный ветер, днем на побережье - порывистый.
В Риге также будет пасмурно, без осадков. Температура воздуха составит -2, -3 градуса.
В ночь на субботу температура воздуха опустится до -7, -12 градусов, в прибрежных регионах - до -4, -7 градусов.
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