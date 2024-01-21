Снег с дождем, слякоть и сильный ветер: в понедельник погода не порадует

В течение дня Латвию с запада пересечет зона осадков в основном в виде мокрого снега, на западе - дождя.

Температура воздуха днем составит -1, +4 градуса, на юго-востоке - до -2 градусов. В восточных и центральных регионах Латвии возможен ледяной дождь.

Ночная температура составит +1, -4 градуса, на востоке страны - до -5, -10 градусов.

В первой половине дня ожидается южный, юго-западный ветер порывами до 15-19 м/с, а с середины дня на побережье - до 20-23 м/с.

В Риге понедельник будет преимущественно облачным, временами возможен снег и ледяной дождь. Порывы южного, юго-западного ветра составят 15-19 м/с, температура воздуха - +1, +2 градуса.

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