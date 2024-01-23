В среду ожидается метель и дождь

Ночью местами пройдет небольшой дождь и мокрый снег, временами небо прояснится. На дорогах образуется гололедица. Юго-западный ветер усилится до 10-15 метров в секунду, а температура воздуха опустится до -1...+3 градусов.

Днем через Латвию с запада пройдет обширная зона осадков, местами с сильным снегом и дождем. Южный, юго-западный ветер будет дуть со скоростью порывами до 12-17 метров в секунду, на южном побережье Курземе - до 20 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит +1...+6 градусов.

В Риге в начале ночи пройдут небольшие дожди, а днем в среду ожидается продолжительный мокрый снег и дождь. В середине дня порывы южного ветра достигнут 15 метров в секунду. Температура воздуха составит +1...+3 градуса, вечером - до +4 градусов.

Галерея: Зима в Латвии

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