Ночь на четверг будет дождливой; днем ожидается мокрый снег с дождем

Будет дуть западный, юго-западный ветер от слабого до умеренного, утром и днем ожидается северный, северо-западный ветер, порывы которого в западной и центральной частях страны усилятся до 13-18 метров в секунду.

В четверг сохранится пасмурная погода с мокрым снегом и небольшим дождем.

Температура воздуха ночью составит +1...+5 градусов, утром и днем - от 0 до +3 градусов.

В Риге в четверг будет идти дождь и мокрый снег, днем северный ветер в порывах усилится до 17 метров в секунду. Температура воздуха ночью еще будет достигать +4 градусов, а днем составит +1...+2 градуса.

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