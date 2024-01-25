В четверг ожидается дождь, снег и порывистый ветер

Местами сохранится туман, в основном в Латгале. В западной и центральной частях страны северный, северо-западный ветер будет дуть порывами до 13-18 метров в секунду.

Температура воздуха составит 0...+3 градуса. Вечером дороги станут скользкими.

В Риге ожидается мокрый снег и небольшой дождь, порывы северного ветра до 17 метров в секунду, температура воздуха +1...+2 градуса.

Галерея: Зима в Латвии

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