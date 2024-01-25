2023 год - третий самый теплый в истории метеонаблюдений в Латвии

2023 год стал третьим самым теплым за всю историю наблюдений, разделив это место с 2015 годом. На втором месте 2019 год с температурой +8,2 градуса, а самый теплый год, 2020-й, имел среднюю температуру +8,8 градуса.

Последние 11 лет в Латвии были теплее нормы: средняя температура за 1991-2020 годы составила +6,8 градуса. В 2012 и 2010 годах средняя температура воздуха последний раз опускалась ниже нормы - до +6,1 и +5,6 градуса соответственно.

Несмотря на то, что май прошлого года был самым сухим в истории, а июнь - вторым по сухости, годовое количество осадков на 11% превысило норму, и 2023 год стал самым влажным с 2017 года.

Больше всего осадков в прошлом году выпало в Руцаве - 1 065 миллиметров, а меньше всего - в Бауске, 524 миллиметра за год.

Самым теплым 2023 год был в центре Риги, где средняя температура воздуха достигла +9 градусов, а самым прохладным - в Алуксне, где среднегодовая температура составила +6,6 градуса.

Диапазон температур воздуха в Латвии в 2023 году составил 60,8 градуса. Самая низкая температура зарегистрирована 10 марта в Зосены, где столбик термометра опустился до -26,4 градуса, а самая высокая температура года, +34,4 градуса, была зафиксирована 16 августа в Бауске, и такая жара в Латвии была впервые с 4 августа 2014 года, когда в порту Вентспилса была зафиксирована температура +37,8 градуса.

Продолжительность солнечного сияния в 2023 году была больше, чем обычно, а в восточных районах страны на 10% превышала среднее многолетнее значение.

Галерея: Лето в Латвии

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