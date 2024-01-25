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В пятницу местами выглянет солнце; значительных осадков не ожидается

rus.tvnet.lv/LETA
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Синицы на ветках. Иллюстративное фото.
Синицы на ветках. Иллюстративное фото. Фото: Evija Trifanova/LETA

В пятницу в Латвии ожидается облачная погода, местами - главным образом в Курземе - возможны прояснения, в результате чего выглянет солнце, сообщает агентство LETA.

По прогнозам синоптиков, значительных осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха составит -3...+2 градуса.

Будет дуть слабый северный ветер, местами ожидается безветрие, в Курземе - слабый южный ветер.

В Риге ожидается в основном облачная погода, но осадков не ожидается. Будет дуть слабый северный ветер, вечером - южный, юго-восточный ветер. Температура воздуха составит 0...-1 градуса.

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